Lands of Blight es un juego de acción y aventuras en el que tomas el control de un personaje que ataca automáticamente cada pocos segundos y debes sobrevivir a las continuas oleadas de monstruos. Simplemente camina por el área y ataca a tantos monstruos como puedas mientras intentas escapar de sus garras. Obtendrás experiencia y subirás de nivel a medida que derribes a tus innumerables enemigos, de forma similar a otros juegos de rol y rogue-lite. Y cada vez que subes de nivel, desbloqueas un poder aleatorio que cambiará tu forma de jugar. Elige qué potenciador recibirás, ya que tendrá consecuencias. Crea estrategias para el desarrollo de tu héroe y asegúrate de elegir solo los mejores poderes para ayudarte durante la noche. Hay poderes como curación, mayor poder de ataque, mayor radio de impacto e incluso hechizos emocionantes como bola de fuego y rayo. ¡Asegúrate de golpear los cofres para desbloquear premios sorprendentes! ¿Podrás sobrevivir hasta el amanecer en Lands of Blight? Mover: teclas WASD o de flecha ESC: pausar o reanudar Barra espaciadora: aceptar elección Lands of Blight fue creado por 7Spot Games. Juega sus otros juegos de rompecabezas en Poki: Ninja Mouse, Moving Truck: Bounty, Moving Truck: Construction, Moving Truck, Duo Survival, Duo Survival 2, Duo Vikings, Duo Vikings 2, Duo Vikings 3, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2 , ZOOM-BE 3, Truck Loader, Truck Loader 4 y Truck Loader 5. Puedes jugar a Lands of Blight gratis en Poki. Puedes jugar a Lands of Blight en tu computadora y dispositivos móviles como teléfonos y tabletas.

Sitio web: poki.com

