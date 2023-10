Juega al juego "¡Let Will Grigg Play!" y aprovecha la oportunidad de jugar a Will Grigg contra la superestrella de Gales, Gareth Bale, y escucha a los aficionados al fútbol cantar el canto viral "Will Grigg's on fire" cada vez que anotas como Will Grigg. Si conseguimos un 100.000 "Goles de Grigg" virtuales, podríamos captar la atención del seleccionador de Irlanda del Norte, Michael O'Neill, y convencerlo de que finalmente deje que Will Grigg juegue la Eurocopa 2016. ¡Listo, a jugar, a marcar!

Sitio web: poki.com

Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado, respaldado ni de ninguna manera oficialmente conectado a Let Will Grigg Play. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.