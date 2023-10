¡Compite contra campeones de fútbol cabezones! Este juego de deportes te permite jugar partidos y torneos 1 contra 1 y 2 contra 2. Hay una decena de equipos europeos con dos jugadores estrella. En el modo Fiesta, puedes unirte a un amigo o jugar unos contra otros. ¡Intenta superar a todos los equipos en Heads Arena: Euro Soccer! ¡Juega al modo de juego "Will Grigg Mode" y escucha a los fanáticos del fútbol cantar el canto viral "Will Grigg's on fire" cada vez que anotas como Will Grigg contra Bastian Schweinsteiger en el partido entre Irlanda del Norte y Alemania!

Sitio web: poki.com

Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado, respaldado ni de ninguna manera oficialmente conectado a Heads Arena: Euro Soccer. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.