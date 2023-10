Jump and Hover es un juego de plataformas y rompecabezas en el que controlas a un personaje cúbico que necesita completar niveles llenos de obstáculos y púas sin morir. El juego se explica por sí mismo: debes saltar y flotar para pasar los niveles peligrosos. Controla y calcula el tiempo de los saltos sabiamente para mantenerte a flote. Tu temporizador de desplazamiento se agota casi de inmediato, así que no pierdas ni un segundo en el aire y piensa de antemano a qué plataforma quieres saltar. Hay baterías repartidas por los niveles. Estas baterías te ayudan a recargar tu barra flotante en el aire. ¡No olvides que tocar el suelo hace lo mismo! Así que adelante y pruébalo. ¿Puedes saltar y flotar hasta la victoria? Jump and Hover es creado por Robert Alvarez. Tienen otros juegos de pensamiento en Poki: Plactions, Big Tall Small, Teleport Jumper, Block Toggle, Isotiles, Chessformer y Resizer.

Sitio web: poki.com

