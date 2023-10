Final Ninja Zero es un juego de plataformas de acción creado por Nitrome. Es la precuela de final-ninja que puedes jugar en Poki. En este juego, asumes el papel de Takeshi, el mismo héroe del primer juego Final Ninja. Tiene lugar cuarenta años antes de los acontecimientos del Final Ninja. Aprende más sobre el pasado de Takeshi mientras dominas tus habilidades ninja. Hay 24 niveles en Final Ninja Zero. ¡Corre, salta, escabulle, usa shurikens, ganchos y mucho más para completar todos los niveles! ¿Estás listo para ser el héroe definitivo en Final Ninja Zero? Mover - A/D o teclas de flecha izquierda/derecha Sigilo - S o tecla de flecha abajo Saltar - W o tecla de flecha arriba Usar gancho - (Mantener presionado) Botón izquierdo del mouse o dedo Final Ninja Zero fue creado por Nitrome como un juego flash y luego emulado en HTML5 por AwayFL. Juega a otros juegos flash de Nitrome en Poki: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Cave Chaos, Motín, Skywire, Twin Shot, Sujeto de prueba verde y Sujeto de prueba azul

