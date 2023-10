Cave Chaos es un juego de plataformas creado por Nitrome. Eres un minero cuyo objetivo es escapar de una cueva que se derrumba. Comienza a correr inmediatamente y recoge el botín en tu camino antes de llegar al final del nivel. Salta las cajas con rapidez pero con cuidado para no caer junto a las rocas. No olvides hacer uso de potenciadores como el doble salto, la invencibilidad y las bombas. Hay mucho que explorar en Starfish Cove. ¡Juega a Cave Chaos con un amigo para maximizar la diversión! Mover - WASD o teclas de flecha Saltar - Barra espaciadora Cave Chaos fue creado por Nitrome como un juego flash y luego emulado en HTML5 por AwayFL. Juega a otros juegos flash de Nitrome en Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Cave Chaos 2, Mutiny, Skywire, Twin Shot, Sujeto de prueba verde y Sujeto de prueba azul

Sitio web: poki.com

Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado, respaldado ni de ninguna manera oficialmente conectado a Cave Chaos. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.