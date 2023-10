Dumb Ways to Die 3: World Tour consta de 5 divertidos minijuegos que pondrán a prueba tus habilidades. Fue desarrollado originalmente por Metro Trains Melbourne y la compañía australiana de transporte público para enseñar a la gente sobre seguridad y es el tercero de la serie Dumb Ways to Die. En Dumb Ways to Die 3: World Tour te ubicarás en el centro de Dumbville, una ciudad llena de peligros. Gana monedas jugando minijuegos para arreglar las casas peligrosas y averiadas de Dumbville. ¡El peligro está en todas partes, pero puedes salvar el día y mantener a Dumbville a salvo jugando Dumb Ways to Die 3: World Tour en Poki! Controles: Teclas de flecha - Mover Espacio - Saltar/volar Acerca del creador: Se crea Dumb Ways to Die 3: World Tour por Metro Trains Melbourne, con sede en Australia. También son los creadores de Dumb Ways to Die y Dumb Ways to Die 2: The Games.

Sitio web: poki.com

