¡Libera el Annihilator 9000 en Battle for the Galaxy! Este juego de estrategia te coloca como el comandante. Comenzando con un Starport, debes construir instalaciones para expandir tu imperio. ¡Aprovecha el poder de los cristales, desarrolla tecnología avanzada y entrena un ejército mortal!

Sitio web: poki.com

Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado, respaldado ni de ninguna manera oficialmente conectado a Battle for the Galaxy. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.