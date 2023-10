Idle Lumber Inc. es un juego de simulación de gestión creado por NoPowerup. ¡En este juego, puedes construir tu propio imperio maderero y convertirte en un magnate maderero! Empiece poco a poco dirigiendo un aserradero y contratando algunos trabajadores. Puede ampliar su fábrica actualizando sus herramientas, empleados y gerentes. Coseche árboles de manera sostenible contratando plantadores de árboles, compre más tierras para cultivar bosques. Entrene a sus leñadores para que se conviertan en trabajadores calificados para que puedan cosechar troncos de manera aún más eficiente. Ejecute campañas de marketing para atraer nuevos clientes, procese pedidos de manera eficiente para obtener las mayores ganancias. Hay muchas cosas que puedes hacer en Idle Lumber Inc. para construir el imperio maderero más grande. ¡Continúe y salte al juego número uno del magnate maderero! Toque o haga clic con el botón izquierdo del mouse en un terreno, objeto o trabajador para interactuar con él. Idle Lumber Inc. es creado por NoPowerup. Juega sus otros juegos adictivos en Poki: Idle Digging Tycoon, Horse Shoeing, Merge Battle, ShootZ y Traffic Rush.

Sitio web: poki.com

