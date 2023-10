Ant Art Tycoon es un juego inactivo creado por Wix Games. Eres el administrador de una colonia de hormigas artistas y tu trabajo es decidir a cuánto se debe vender cada pintura. Gana dinero ajustando el precio de cada una de tus obras de arte de hormigas para maximizar tus ganancias de compradores potenciales. ¡Asegúrate de no sobrevalorar las obras o la gente no las comprará! Pero tampoco los subestimes porque necesitarás el dinero. Podrás comprar mejores hormigas, más colores, lienzos más grandes, bonificaciones de velocidad y muchas más sorpresas con el dinero que has ganado. ¡Prepárate para ser el galerista más rico de la ciudad! Comprar: botón izquierdo del mouse (o tocar con el dedo) Ant Art Tycoon fue creado por Wix Games. También son los creadores de la serie Duck Life, que incluye Duck Life, Duck Life 2, Duck Life 3, Duck Life: Battle, Duck Life Adventure (Demo), ducklife-space, Jellymoji, Jumphobia y Let's Roll.

Sitio web: poki.com

Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado, respaldado ni de ninguna manera oficialmente conectado a Ant Art Tycoon. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.