D&D Beyond (DDB) es el conjunto de herramientas digitales oficial y el compañero de juego de la quinta edición de Dungeons & Dragons. DDB alberga versiones en línea de los libros oficiales de la quinta edición de Dungeons & Dragons, incluidos libros de reglas, aventuras y otros suplementos; también proporciona herramientas digitales como un creador de personajes y una hoja de personaje digital, listas de monstruos y hechizos que se pueden ordenar y filtrar, un creador de encuentros y una extensión Twitch superpuesta interactiva. Además del contenido oficial de D&D, también ofrece la posibilidad de crear y agregar contenido casero personalizado. D&D Beyond también publica vídeos, transmisiones y artículos originales con regularidad, incluidas entrevistas con el personal de Dungeons & Dragons, vistas previas de contenido y vínculos, y actualizaciones de desarrollo semanales. Anteriormente, D&D Beyond era operado por Curse LLC, una subsidiaria de Twitch. Sin embargo, el 12 de diciembre de 2018, Fandom, Inc. anunció que había adquirido todos los activos de medios de Curse, incluido D&D Beyond.

Sitio web: dndbeyond.com

