Zillow Group, Inc., o simplemente Zillow, es una empresa estadounidense de bases de datos de bienes raíces en línea que fue fundada en 2006 y fue creada por Rich Barton y Lloyd Frink, ex ejecutivos de Microsoft y fundadores de la escisión de Microsoft Expedia, Spencer Rascoff, una cofundador de Hotwire.com, David Beitel, actual director de tecnología de Zillow, y Kristin Acker, actual vicepresidenta senior de diseño de experiencias de Zillow. Barton es el actual director ejecutivo de Zillow, Inc.

Sitio web: zillow.com

Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado, respaldado ni de ninguna manera oficialmente conectado a Zillow. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.