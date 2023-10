YouTube es una plataforma estadounidense para compartir vídeos en línea con sede en San Bruno, California. Tres ex empleados de PayPal (Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim) crearon el servicio en febrero de 2005. Google compró el sitio en noviembre de 2006 por 1.650 millones de dólares; YouTube ahora opera como una de las subsidiarias de Google. YouTube permite a los usuarios cargar, ver, calificar, compartir, agregar a listas de reproducción, informar, comentar videos y suscribirse a otros usuarios. Ofrece una amplia variedad de videos multimedia corporativos y generados por usuarios. El contenido disponible incluye videoclips, clips de programas de televisión, videos musicales, cortometrajes y documentales, grabaciones de audio, avances de películas, transmisiones en vivo y otro contenido como blogs de video, videos originales cortos y videos educativos. La mayor parte del contenido de YouTube lo suben individuos, pero corporaciones de medios como CBS, BBC, Vevo y Hulu ofrecen parte de su material a través de YouTube como parte del programa de asociación de YouTube. Los usuarios no registrados sólo pueden ver (pero no cargar) videos en el sitio, mientras que los usuarios registrados también pueden cargar una cantidad ilimitada de videos y agregar comentarios a los videos. Los videos con restricción de edad están disponibles solo para usuarios registrados que afirman tener al menos 18 años. YouTube y creadores seleccionados obtienen ingresos publicitarios de Google AdSense, un programa que orienta los anuncios según el contenido y la audiencia del sitio. La gran mayoría de sus videos se pueden ver de forma gratuita, pero hay excepciones, incluidos canales premium basados ​​en suscripción, alquiler de películas, así como YouTube Music y YouTube Premium, servicios de suscripción que ofrecen transmisión de música premium y sin publicidad, respectivamente, y publicidad. acceso gratuito a todo el contenido, incluido el contenido exclusivo encargado a personalidades destacadas. En febrero de 2017, se subían más de 400 horas de contenido a YouTube cada minuto y se veían mil millones de horas de contenido en YouTube todos los días. En agosto de 2018, YouTube es el segundo sitio web más popular del mundo, detrás de Google, según Alexa Internet. Desde mayo de 2019, cada minuto se suben a YouTube más de 500 horas de contenido de vídeo. Según los ingresos publicitarios trimestrales informados, se estima que YouTube tiene 15 mil millones de dólares en ingresos anuales. YouTube ha enfrentado críticas por aspectos de sus operaciones, incluido el manejo del contenido protegido por derechos de autor contenido en los videos subidos, sus algoritmos de recomendación que perpetúan videos que promueven teorías de conspiración y falsedades, el alojamiento de videos aparentemente dirigidos a niños pero que contienen contenido violento o sexualmente sugerente que involucra personajes populares, videos de menores que atraen actividades pedófilas en sus secciones de comentarios, y políticas fluctuantes sobre los tipos de contenido que pueden monetizarse con publicidad.

Sitio web: youtube.com

