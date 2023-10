WishPost es la única plataforma de logística directa en China continental reconocida por la plataforma Wish. Wish ha lanzado productos de logística de comercio electrónico transfronterizo en cooperación con varios proveedores de logística de alta calidad para brindar a los comerciantes de Wish pedidos, recolección, distribución, seguimiento y otros servicios.

Sitio web: wishpost.cn

