Qué Studio 7 Ndebele tiene para ofrecer: Studio 7 Ndebele de Voice of America transmite en idioma ndebele desde Washington DC en Estados Unidos, presentando noticias relacionadas con los acontecimientos en Zimbabwe, honestas y recientes. Studio 7 Ndebele comenzó a transmitir en el año 2003 y la voz se escuchó en Zimbabwe y los países vecinos. Nuestro programa sale al aire todos los días en el set. Voice of America-VOA: La estación de radio Voice of America, que comenzó a transmitirse en 1942, es una estación de radio que transmite de muchas maneras diferentes hoy en día, incluyendo radio, televisión y radiodifusión, en todo el mundo y está financiada por el gobierno de los Estados Unidos. bajo la Junta de Gobernadores de la Junta de Radiodifusión. La VOA transmite alrededor de 1.500 horas, transmitiendo noticias, información sobre la vida de personas en todo el mundo, enseñanza, programas culturales, cada semana, todos los días a oyentes de todo el mundo, alrededor de ciento veinticinco - 125 millones.

Sitio web: voandebele.com

Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado, respaldado ni de ninguna manera oficialmente conectado a VOA Ndebele. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.