U.S. News & World Report

US News & World Report es una empresa de medios estadounidense que publica noticias, opiniones, consejos para el consumidor, clasificaciones y análisis. Fundada como revista de noticias en 1933, U.S. News pasó a publicarse principalmente en la web en 2010. U.S. News cubre política, educación, salud, dinero, carreras, viajes, tecnología y automóviles. Las clasificaciones de universidades estadounidenses e internacionales de U.S. News se encuentran entre las clasificaciones universitarias más utilizadas, junto con Times Higher Education, Academic Ranking of World Universities y QS World University Rankings.

Sitio web: usnews.com

