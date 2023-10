Unsplash es un sitio web dedicado a compartir fotografías de archivo bajo la licencia Unsplash. El sitio web cuenta con más de 207.000 fotógrafos contribuyentes y genera más de 17 mil millones de impresiones fotográficas por mes en su creciente biblioteca de más de 2 millones de fotografías. Unsplash ha sido citado como uno de los sitios web de fotografía líderes en el mundo por Forbes, Entrepreneur Magazine, CNET, Medium y The Next Web. Unsplash permite a los fotógrafos cargar fotografías en su sitio web, que luego son seleccionadas por un equipo de editores de fotografías. Los términos permisivos de derechos de autor de sus fotografías han llevado a Unsplash a convertirse en uno de los mayores proveedores de fotografías en Internet, y las fotografías de sus miembros aparecen con frecuencia en los artículos. Sin embargo, su decisión de dejar de utilizar una licencia "cero" creative commons en 2017 generó críticas, ya que eliminó alrededor de 200.000 imágenes de los comunes. La licencia Unsplash es incompatible con las licencias creative commons, lo que impide su uso en sitios como Wikipedia. En febrero de 2018, Unsplash cambió sus términos de licencia para restringir la venta de fotografías sin primero actualizarlas, modificarlas o incorporar nuevos elementos creativos a las fotografías, prohibiendo la venta de copias sin modificaciones, incluida la venta de fotografías impresas o impresas en productos físicos. En diciembre En 2019, se lanzó Unsplash for Brands, donde los anunciantes pueden compartir imágenes de marca en Unsplash.

Sitio web: unsplash.com

Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado, respaldado ni de ninguna manera oficialmente conectado a Unsplash. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.