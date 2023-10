Udemy, Inc. es una plataforma estadounidense de aprendizaje en línea dirigida a estudiantes y adultos profesionales. Fue fundada en mayo de 2010 por Eren Bali, Gagan Biyani y Oktay Caglar. En enero de 2020, la plataforma cuenta con más de 35 millones de estudiantes y 57.000 instructores que imparten cursos en más de 65 idiomas. Ha habido más de 400 millones de inscripciones en cursos. Los estudiantes e instructores provienen de más de 180 países y 2/3 de los estudiantes se encuentran fuera de los EE. UU. Los estudiantes toman cursos en gran medida como un medio para mejorar las habilidades relacionadas con el trabajo. Algunos cursos generan crédito para la certificación técnica. Udemy ha hecho un esfuerzo especial para atraer formadores corporativos que busquen crear cursos para los empleados de su empresa. A partir de 2020, hay más de 130.000 cursos en el sitio web. La sede de Udemy está ubicada en San Francisco, CA, con oficinas en Denver, CO; Dublín, IE; Ankara, TR; São Paulo, BR; y Gurgaon, IN.

Sitio web: udemy.com

