Software de marketing de contenidos - Aplicaciones más populares - Pakistán

SocialPilot

socialpilot.co

SocialPilot es una herramienta de automatización de marketing en redes sociales que le ayuda a programar y analizar sus actividades de marketing en redes sociales y, por lo tanto, aumentar la eficiencia y el alcance de sus redes sociales. 1) Puede conectarse a más de 9 redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, Google My Business, LinkedIn, Pinterest, Tumblr, TikTok y VK con SocialPilot. 2) Comparta hasta 500 publicaciones y conecte más de 100 perfiles con una sola cuenta de SocialPilot. 3) Administre sus conversaciones en las redes sociales con Social Inbox. 4) Agregue hasta 10 miembros del equipo en su cuenta de SocialPilot para delegar el uso compartido y la programación con la función Colaboración en equipo. 5) Programe cientos de publicaciones a la vez cargando un CSV con la función de programación masiva. 6) Cree publicaciones personalizadas para cuentas sociales individuales a la vez y también mencione otros perfiles de Facebook y Twitter para una mayor participación. 7) Analice sus actividades de marketing en redes sociales con informes y análisis de redes sociales fáciles de entender. 8) Echa un vistazo a cuándo y qué has programado visualmente con el Calendario de Redes Sociales. 9) Nunca te quedes sin nuevas ideas de contenido, selecciona sugerencias de contenido y guárdalas como borradores para usarlas más adelante. Agregue contenido seleccionado y fuentes RSS para una cola interminable. 10) No espere más por las credenciales de la cuenta de redes sociales de su cliente; simplemente invítelo y administre sus cuentas sociales sin esfuerzo con la función Administración de clientes. 11) Cree sus propios dominios de marca personalizados para obtener mayor visibilidad y reconocimiento con los acortadores de URL que proporciona SocialPilot y elimine las URL largas, no deseadas y de aspecto feo. 12) Mejora tus publicaciones en Facebook justo cuando las programes.