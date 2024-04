Tabnine is the AI coding assistant that accelerates and simplifies software development while keeping your code private, secure, and compliant. Boost engineering velocity, code quality, and developer happiness by automating the coding workflow — and get to market faster — with Tabnine AI.

