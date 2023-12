Statista es una empresa alemana especializada en datos de mercado y consumidores. Según la empresa, su plataforma contiene más de 1.000.000 de estadísticas sobre más de 80.000 temas de más de 22.500 fuentes y 170 industrias diferentes, y genera unos ingresos de unos 60 millones de euros. El sitio web deutsche-startups.de nombró a Statista "Start- up of the Year" en 2008 y ese mismo año la empresa estuvo entre los ganadores del concurso de startups "Enable to Start", patrocinado por el Financial Times Alemania. En 2010, la iniciativa "Deutschland – Land der Ideen" (Alemania – País de las Ideas) seleccionó a Statista como uno de los ganadores en la categoría "Hitos en el País de las Ideas 2010". y recibió el Premio Europeo Red Herring. En 2012, Statista fue nominada para el Premio al Emprendedor Alemán en la categoría "Escalador rápido" y en 2020, Library Journal la incluyó en una lista de bases de datos imprescindibles para bibliotecas académicas y públicas. En 2019, Statista fue comprada por empresa de publicidad Ströer Media.

Sitio web: statista.com

