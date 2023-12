Spring Airlines Co., Ltd. (chino: Spring Airlines Co., Ltd.; pinyin: Chūnqiū Hángkōng Gǔfèn Yǒuxiàn Gōngsī) es una aerolínea de bajo costo con sede en el Hotel Homeyo (chino: Hangyou Hotel; pinyin: Hángyǒu Bīnguǎn) en el distrito de Changning, Shanghai, China. Si bien la compañía adoptó el nombre en inglés "Spring Airlines", el nombre chino significa literalmente "Spring Autumn Airlines".

Sitio web: ch.com

