Hoy, estamos encantados de lanzar Sensible Instruct, una herramienta de comprensión de documentos impulsada por LLM, incluido GPT-4. Con Sensible Instruct, utiliza lenguaje natural para extraer instantáneamente datos de cualquier documento, incluso aquellos que nunca antes haya visto. Currículums, facturas, contratos, investigaciones académicas, extractos bancarios, facturas de servicios públicos y más: Sensible Instruct puede analizarlos todos.

Sitio web: sensible.so

Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado, respaldado ni de ninguna manera oficialmente conectado a Sensible. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.