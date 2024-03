Sendloop is a marketing tools that automates email marketing to help small businesses grow. No more complex email marketing. Sendloop is the easiest email marketing service. Setup your account in seconds and start sending awesome emails in just a few minutes.

