Segmentify is a Customer Engagement Platform that helps simplify the e-commerce growth journey by helping you discover how to increase customer lifetime value. To achieve this, Segmentify offers a range of features, including Personalisation solutions like Recommendation, Engagement, Dynamic Bundles; Customer Data solutions including Segmentation, Customer Profiles; Cross-Channel Marketing solutions like Email and Push Messaging and Merchandising solutions like Search Box, Searchandising and more.

Categorías :

Sitio web: segmentify.com

Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado, respaldado ni de ninguna manera oficialmente conectado a Segmentify. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.