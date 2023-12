Screencastify is the leading screen recorder for Chrome. Install the extension to record, edit, and share videos in seconds. Create video class assignments, training and tutorials, and make business communication faster.

Sitio web: screencastify.com

Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado, respaldado ni de ninguna manera oficialmente conectado a Screencastify. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.