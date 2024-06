¡Una forma más sencilla de crear prototipos, probar y crear software para vehículos! RemotiveLabs reduce las complejidades en el desarrollo de software automotriz, facilita la abstracción de hardware y ofrece un entorno más flexible en comparación con las herramientas heredadas con lenguajes específicos de dominio y procesos bloqueados. - Utilice el lenguaje de programación de su elección, p. Python, Rust, C++, lee y escribe datos de señales de vehículos a través de API de gRPC. Utilice secuencias de comandos LUA para transformar (renombrar, asignar, fusionar o sintetizar) señales emitidas con una frecuencia personalizada. - Producir una capa de abstracción para AAOS, ProtoPie, Unity y similares en el formato esperado (COVESA VSS, propiedades de vehículos AAOS, por ejemplo). - Admitimos protocolos de red de vehículos comunes como CAN, FlexRay, LIN y Automotive Ethernet, habilitados por .dbc, .xml (fibex), .ldf y .arxml. El soporte de protección E2E está disponible. - Cambie a la izquierda y construya su propio banco de pruebas, asequible y disponible de forma remota, ejecutándose en el hardware de su elección (Nvidia Drive, Host Mobility, cualquier basado en Docker/Linux, Raspberry Pi, etc.). Tenemos varias API disponibles para conectarnos a marcos de prueba populares, incluidos Jenkins, GitLab, etc. Cree fácilmente casos de prueba, ejecute diagnósticos y flashee ECU. RemotiveLabs hace que la CI y las pruebas automatizadas sean más fáciles que nunca. No se necesita computadora adicional, use una computadora portátil con el sistema operativo de su elección para conectarse. Demostración gratuita disponible: no es necesario iniciar sesión: experimente con señales de nuestro ciclo de manejo de demostración de inmediato: https://demo.remotivelabs.com/ - Vea y reproduzca señales (cliente web/biblioteca de referencia) - Trabaje y transforme señales a Android properties / VSS - Aplique su propio código Productos en la plataforma RemotiveLabs: - RemotiveBroker: una navaja suiza para desarrolladores de software, úsela como ECU de software, registrador de datos, middleware para creación de prototipos flexibles y habilitador de equipos de prueba. Licencia de hardware de agente 2500 euros al año (se ejecuta en el hardware de su elección, es decir, Rasberry Pi o cualquier hardware basado en Linux/Docker; kits de referencia disponibles aquí: https://remotivelabs.com/downloads-documentations/#section-reference-kit ). - RemotiveCloud: un entorno virtual de RemotiveBroker para reproducción, transformación y transmisión de señales. Colaboración sencilla y fluida sin tocar el hardware. Paquete de reproducción en la nube 900 euros / año.

Sitio web: remotivelabs.com

