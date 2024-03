QualityX aiTest automates software testing and QA using AI. Ask questions in plain English and aiTest generates test cases, automation code, and runs automated tests. Built for testers by testers.

Sitio web: qualityx.io

