Get curriculum on all your TVs in 5 minutes Playlister is a presentation app for Kids Ministry that sends content to all your TVs so you can ditch flash drives and computers.

Sitio web: playlister.app

Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado, respaldado ni de ninguna manera oficialmente conectado a Playlister. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.