Omega SA es un relojero de lujo suizo con sede en Biel/Bienne, Suiza. Fundada por Louis Brandt en La Chaux-de-Fonds en 1848, la empresa operó anteriormente como La Generale Watch Co. hasta incorporar el nombre Omega en 1903, convirtiéndose en Louis Brandt et Frère-Omega Watch & Co.

Sitio web: omegawatches.com

Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado, respaldado ni de ninguna manera oficialmente conectado a OMEGA. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.