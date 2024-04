Northbeam is a marketing intelligence platform that provides brands with media mix modeling, multi-touch attribution, and incrementality, all powered by machine learning and first-party data. With Northbeam's advanced browser-based platforms, brands can attribute sales to ads, forecast marketing revenue, and run more efficient marketing than ever before.

Categorías :

Sitio web: northbeam.io

Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado, respaldado ni de ninguna manera oficialmente conectado a Northbeam. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.