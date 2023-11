Ryohin Keikaku Co., Ltd., o Muji, es una empresa minorista japonesa que vende una amplia variedad de bienes de consumo y para el hogar. La filosofía de diseño de Muji es minimalista y pone énfasis en el reciclaje, la reducción de los residuos de producción y embalaje, y una política de no logotipo o "sin marca".

Sitio web: muji.com

