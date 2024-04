LogiNext Mile provides delivery route optimisation through geo-location and tracking automation. It also outlines the optimal usage of the resource capacity to reduce its cost up to 10%. The overall travelling distance and time can be reduced which would optimise company resources.

Categorías :

Sitio web: loginextsolutions.com

Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado, respaldado ni de ninguna manera oficialmente conectado a LogiNext. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.