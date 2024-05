Listnr es una herramienta de conversión de texto a voz en línea desarrollada por Listnr Inc. que convierte texto en voz realista utilizando voces avanzadas de IA. Las características clave incluyen: * Más de 900 voces en 142 idiomas * Voces en off naturales y con sonido humano * Voz personalizable usando tono, velocidad, pausas, etc. * Descargar archivos MP3 y WAV * Reproductor de audio integrable * Alojamiento de podcasts * API para desarrolladores * Planes gratuitos y pagos Listnr utiliza inteligencia artificial de última generación para generar voces en off con sonido humano a partir de texto: * Cargue un archivo de texto o escriba/pegue texto * Seleccione una de las más de 900 voces de IA * Vista previa y personalización con tono, velocidad, etc. * Descarga la voz en off realista como MP3 o WAV * Incrustar reproductor de audio o alojar podcasts * Comparte tu contenido de audio en cualquier lugar * Las redes neuronales avanzadas imitan los patrones vocales humanos para crear resultados de sonido increíblemente naturales.

Sitio web: listnr.ai

