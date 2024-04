Kinetica is the database for time & space. Kinetica makes it easy and fast to: - ingest massive amounts of IoT data and other contextual data sets - fuse data sets using spatial and temporal joins - analyze data using SQL based analytics for spatial, graph, and time-series analytics or running containerized ML models

Categorías :

Sitio web: kinetica.com

Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado, respaldado ni de ninguna manera oficialmente conectado a Kinetica. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.