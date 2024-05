Infawork es el único software que los emprendedores necesitan para iniciar, hacer crecer y administrar su empresa. Imagine un software empresarial que no odie, que no le cueste miles y miles de dólares y que no requiera un título avanzado para operar. Imagine un software integrado para toda su contabilidad, recursos humanos, pedidos, producción, gestión de almacenes e inventarios, elaboración de presupuestos, proveedores e informes. Comercio electrónico y gestión de clientes, junto con algunas otras sutilezas como correo electrónico, calendario y mensajería instantánea. Imagine tener un socio de software que existe únicamente para ayudar a que su negocio tenga éxito. Si puede imaginar todo esto, entonces puede imaginarse Infawork: software empresarial asequible, fácil de usar y con todo incluido para iniciar, administrar y hacer crecer pequeñas y medianas empresas.

Sitio web: infawork.com

