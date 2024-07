Hairgen.ai es una herramienta impulsada por inteligencia artificial que tiene como objetivo revolucionar el proceso de anticipación de los resultados de las cirugías de trasplante de cabello FUE/FUT. Los usuarios pueden cargar una foto y la herramienta generará una vista previa fotorrealista de su apariencia después de la cirugía para ayudar en la toma de decisiones. Esto puede resultar en mayores conversiones para las clínicas, mejorar el tráfico del sitio web y aumentar el prestigio de utilizar tecnología de punta. La herramienta está diseñada para ser fácil de usar; los usuarios simplemente cargan la foto del paciente, dibujan el área general de adición de cabello y obtienen una representación fotorrealista en menos de 30 segundos. La herramienta también ofrece flexibilidad con color, línea de cabello y longitud ajustables para adaptarse a las preferencias del paciente. Entre sus características se incluyen la accesibilidad a la nube, la capacidad de autoservicio, la capacidad de permitir la carga directa por parte de los pacientes en los sitios web de la clínica y la posibilidad de integrarse como una aplicación independiente o en un sitio web externo. Esto significa que no se requiere ningún equipo o instalación especial. Los renderizados se realizan rápidamente y la herramienta tolera fotografías menos ideales para la simulación. Si bien las simulaciones están diseñadas para reflejar resultados realistas, Hairgen.ai enfatiza que las imágenes generadas no deben interpretarse como una garantía, sino más bien como una variedad de posibles resultados visuales posteriores al trasplante. La privacidad del paciente se mantiene estrictamente con datos que no se comparten con terceros y una opción para eliminar automáticamente los datos del paciente de forma continua. Además, las clínicas pueden aprovechar la herramienta como una solución de marca blanca, agregando personalización para satisfacer sus necesidades de marketing únicas. Considerándolo todo, Hairgen.ai es una herramienta poderosa que utiliza capacidades de inteligencia artificial para aumentar la participación y las conversiones de las clínicas de trasplante de cabello al proporcionar posibles resultados visuales.

Sitio web: hairgen.ai

