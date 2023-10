Nuevos trucos todos los días. La-Tecnologia ofrece nuevos trucos todos los días de Internet. Nuestras divertidas publicaciones son el estándar de oro en entretenimiento para ingenieros y entusiastas de la ingeniería. Estamos recuperando el término "Hacking", que se ha vuelto amargo en la mente del público. El hacking es una forma de arte que utiliza algo de una manera que no fue prevista originalmente. Esta actividad altamente creativa puede ser muy técnica, simplemente inteligente o ambas cosas. Los piratas informáticos disfrutan de la gloria de construirlo en lugar de comprarlo, repararlo en lugar de destrozarlo y asaltar sus contenedores de basura en busca de nuevos proyectos cada vez que pueden robar unos momentos. Nuestra página principal es una combinación de trucos de toda la comunidad, así como nuestro propio contenido original. Nos esforzamos por promover el intercambio libre y abierto de ideas e información. Educamos a quienes recién están aprendiendo el arte de Hack y brindamos inspiración a los veteranos experimentados. No seas tímido; Si quieres mostrar tu proyecto o has encontrado algo interesante de otra persona que merece compartir, ¡envíanos un enlace!

