Gusher is the simple, quick, and easy way to create and build a startup. Without the need for investors. Without the need for capital. How? Gusher helps Entrepreneurs create and launch startups using performance based equity. Everything from technology, media, and health to design, finance, and gaming.

Sitio web: gusher.co

