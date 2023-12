Fugo is a smart cloud-based Digital Signage Content Management Software (CMS) that enables businesses of any size to easily manage content remotely for small to large screen networks. With a modern & friendly user interface, controlling 1 or 100 screens is simple.

Sitio web: fugo.ai

Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado, respaldado ni de ninguna manera oficialmente conectado a Fugo. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.