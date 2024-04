Order food from restaurants or groceries from top shops across Bangladesh ✔ Curated selection of dishes and household need ✔ Safe & easy payment options

Sitio web: foodpanda.com.bd

Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado, respaldado ni de ninguna manera oficialmente conectado a foodpanda Bangladesh. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.