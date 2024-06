¿Necesita ayuda con el procesamiento de facturas para Microsoft Dynamics GP o D365 Business Central? Fidesic es su solución ideal para cuentas por pagar impulsadas por IA. www.fidesic.com ¿Aún procesas facturas manualmente? ¡Fidesic hace que la facturación y los pagos a proveedores sean sencillos! Ayudamos a empresas que están... *Negocios en crecimiento *Múltiples ubicaciones/múltiples entidades/franquicias *Necesidad de escalar el procesamiento de facturas *Necesidad de modernizar los procesos de cuentas por pagar *Uso de Microsoft Dynamics GP o Business Central Funciones: *Captura de datos de facturas: 99 % preciso (no más entradas manuales) *Flujos de trabajo de aprobación fáciles de crear para la aprobación de facturas y pagos *Pago fácil - (ACH, cumplimiento seguro de cheques, móvil) *Portal de proveedores con su marca (los proveedores envían facturas directamente) *Integración directa con Business Central y Dynamics GP (Great Plains) Fidesic se esfuerza continuamente por brindar a los usuarios la solución de automatización de cuentas por pagar (AP) más confiable, eficiente y fácil de usar para Dynamics GP y Business Central. Creemos que al simplificar el procesamiento de facturas con una plataforma modernizada, segura y de alta visibilidad, puede concentrarse en los objetivos organizacionales generales y desarrollar el trabajo que le encanta. Fidesic está diseñado para trabajar con empresas de una o varias ubicaciones que utilizan Dynamics GP. Trabajamos con profesionales de la contabilidad para ayudar a reducir los procesos manuales, aumentar la productividad y aumentar la visibilidad en organizaciones que tienen responsabilidad descentralizada. El equipo de Fidesic comprende cada empresa, independientemente de su tamaño, de forma personalizada, lo que garantiza que se escuchen y atiendan sus necesidades de cuentas por pagar (AP). El equipo de servicio al cliente está disponible a través de chat en vivo, teléfono o correo electrónico para brindarle la información y la asistencia necesarias que necesita para tener éxito y superar cualquier desafío que pueda enfrentar. • Incorporación autoguiada: haga que la transición a la automatización sea increíblemente sencilla. Nuestro equipo de soporte está ahí para guiarlo durante todo el proceso siempre que necesite ayuda. • OCR (reconocimiento óptico de caracteres) de facturas: el OCR de Fidesic combina software y entrada humana para garantizar que los datos importantes de las facturas sean lo más precisos posible, con la capacidad de capturar facturas con una precisión de hasta el 96 %. ¡Eso significa que no más entrada de datos! • Soporte para múltiples ubicaciones: Fidesic tiene soporte nativo para múltiples ubicaciones integrado en su captura y flujo de trabajo. Las facturas se enviarán automáticamente a los aprobadores de ubicación designados y a la codificación GL. • Servicio al cliente: Fidesic se enorgullece de su excelente servicio al cliente. El equipo está disponible a través de chat en vivo, teléfono o correo electrónico para responder cualquiera de sus preguntas, comentarios o inquietudes sobre cuentas por pagar y abordarlas de manera eficiente. • Integración completa de MEM (multiubicación): Fidesic AP tiene flujos de trabajo, administración de facturas y una importación a GP que fue diseñada específicamente para funcionar con administración de múltiples entidades. Las facturas aprobadas se dividirán en entidades únicas o múltiples y se importarán a GP sin necesidad de ingresar datos. • No más entrada de datos manual: Fidesic ayuda a los usuarios con la aprobación y se encarga del cumplimiento. No más rellenar y enviar cheques físicos en papel. Envíe ACH y cheques en papel eligiendo qué facturas pagar. • Automatización de pagos a proveedores: Fidesic es la mejor manera de gestionar todo el proceso de pago a proveedores con nuestro sistema de flujo de trabajo de aprobación basado en la web. La solución coincidirá con la configuración de su sistema bancario en su sistema ERP Dynamics GP. Podrá pagar a proveedores desde varias cuentas bancarias mediante ACH y cheque en papel sin agregar pasos adicionales a su proceso de aprobación y pago. • Aprobación de facturas móvil: la solución de cuentas por pagar de Fidesic ofrece una potente plataforma de aprobación de facturas móvil a la que puede acceder desde cualquier lugar con conexión a Internet. Ya no retrases la aprobación de facturas simplemente porque estás fuera de la oficina: aprueba facturas directamente desde tu correo electrónico con nuestra solución. • Flujo de trabajo sólido: Fidesic ofrece un flujo de trabajo flexible y confiable que enruta las aprobaciones de facturas automáticamente para que ya no tenga que microadministrar el procesamiento de facturas de cuentas por pagar (AP). Como usuario de Fidesic, tendrá visibilidad completa de su flujo de trabajo y la capacidad de generar informes listos para auditoría. • Capacidades específicas de la industria: Fidesic ofrece características diseñadas teniendo en cuenta industrias específicas. La solución ayuda a múltiples organizaciones de atención médica, organizaciones sin fines de lucro, alimentos y bebidas, hotelería, finanzas y franquicias con el procesamiento de facturas y pagos. • Informes confiables: la solución de Fidesic puede satisfacer sus requisitos únicos de generación de informes. Podrá proporcionar informes especialmente diseñados para brindarles a sus donantes información sobre cómo se gastan los fondos y personalizar los informes según sus necesidades, todo con el mínimo esfuerzo. Los usuarios también podrán crear un informe con copias de seguridad de todos los archivos PDF y sus gastos asociados. Sabemos la importancia de tener acceso a su registro de auditoría completo de todas las aprobaciones (facturas y pagos). ****Fidesic gratis**** Fidesic ofrece a los usuarios una prueba ilimitada y sin costo de Fidesic para explorar lo que significa la automatización AP para su organización sin límite de tiempo.

Sitio web: fidesic.com

Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado, respaldado ni de ninguna manera oficialmente conectado a Fidesic. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.