Fandom, también conocido como Wikia (especialmente antes de octubre de 2016), es un dominio y servicio de alojamiento wiki operado por Fandom, Inc. (anteriormente conocido como Wikia, Inc.), una empresa de Delaware con fines de lucro fundada en octubre de 2004 por Jimmy Wales y Ángela Beesley. A partir de 2018, está dirigida por Perkins Miller como director ejecutivo. Fandom utiliza MediaWiki, el software wiki de código abierto utilizado por Wikipedia. Fandom, Inc. obtiene sus ingresos de la publicidad y el contenido vendido, y publica la mayoría del texto proporcionado por los usuarios bajo licencias copyleft. La compañía también dirige el proyecto editorial asociado Fandom, que ofrece noticias sobre cultura pop y juegos. La mayoría de los wikis de Fandom están alojados en el dominio fandom.com, pero algunos, especialmente aquellos que se centran en temas distintos a las franquicias de medios, están alojados en wikia.org. .

Sitio web: fandom.com

