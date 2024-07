Mejora tu experiencia con la aplicación de escritorio para Education Next en WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Education Next es una revista de opinión e investigación sobre políticas educativas. Education Next es una revista académica comprometida con el examen cuidadoso de la evidencia relacionada con la reforma escolar, publicada por el Instituto Education Next y el Programa de Harvard sobre Política y Gobernanza Educativa de la Escuela Kennedy de Harvard.

Sitio web: educationnext.org

Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado, respaldado ni de ninguna manera oficialmente conectado a Education Next. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.