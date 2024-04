Asegúrese de que los clientes encuentren su contenido digital más valioso con el monitoreo del sitio web las 24 horas, los 7 días de la semana de ContentKing, que ahora forma parte de la plataforma de marketing orgánico empresarial número uno de Conductor. Los cambios en el sitio web ocurren y suceden rápidamente. Ahí es donde entra en juego ContentKing for Conductor. Como la única plataforma de auditoría y monitoreo de SEO en tiempo real, ContentKing realiza un seguimiento de todo lo que sucede en su sitio a medida que sucede. Si los enlaces se rompen repentinamente, las páginas dejan de ser indexables o el título de una página cambia, está cubierto. ContentKing monitorea continuamente su sitio, le alerta sobre problemas y cambios en la página en tiempo real y le brinda la oportunidad de solucionar problemas de SEO en la página antes de que su clasificación se vea afectada. No más esperas para gatear. No más trabajar con datos retrasados. Y no más problemas desapercibidos. Tendrá ojos en su sitio las 24 horas del día, los 7 días de la semana y una interfaz fácil de usar que le brinda una descripción general completa de su rendimiento de SEO para que pueda transformar los datos en información útil. Todo en tiempo real. Descubra por qué marcas como Netflix, H&M, Condé Nast y FedEx utilizan ContentKing para ganar en SEO.

