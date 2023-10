En portugués significa calma, tranquilidad. Los marineros y surfistas lo utilizan a menudo para indicar que no hay olas en el océano. Ese es el objetivo principal de esta aplicación. El acceso a la información nos ha ayudado a evolucionar rápidamente, pero no sin efectos secundarios. La desinformación y la fuerte polarización de opiniones se ven amplificadas por nuestras tendencias de sesgo de confirmación. ¿Qué creer, quién tiene razón y quién no? Las preguntas sin respuesta inevitablemente crean ansiedad. La buena noticia es que existe una forma sencilla de reducirlo, basta con respirar. ¡Funciona! Existen varias técnicas y ejercicios de respiración diferentes que están diseñados para llevar su cuerpo a un estado de relajación profunda. Contener la respiración durante un período de tiempo permite que tu cuerpo se oxigene mejor. Una de las técnicas más sencillas es el método 4-7-8 que consiste simplemente en inhalar durante 4 segundos, contener la respiración durante 7 segundos y exhalar durante 8 segundos.

Sitio web: calmaria.app

