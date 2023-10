Baidu, Inc. (chino: 百度; pinyin: Bǎidù, que significa "cien veces", anglicanizado BY-doo) es una empresa de tecnología multinacional china especializada en servicios y productos relacionados con Internet e inteligencia artificial (IA), con sede en Haidian de Beijing. Distrito. Es una de las empresas de inteligencia artificial e Internet más grandes del mundo. La sociedad holding del grupo está constituida en las Islas Caimán. Baidu fue fundada en enero de 2000 por Robin Li y Eric Xu. El motor de búsqueda Baidu es actualmente el tercer sitio web más grande en el ranking de Internet de Alexa. Baidu tiene sus orígenes en RankDex, un motor de búsqueda anterior desarrollado por Robin Li en 1996, antes de fundar Baidu en 2000. Baidu ofrece varios servicios, incluido un motor de búsqueda chino, así como un servicio de mapas llamado Baidu Maps. Baidu ofrece alrededor de 57 servicios comunitarios y de búsqueda, como Baidu Baike (una enciclopedia en línea), Baidu Wangpan (un servicio de almacenamiento en la nube) y Baidu Tieba (un foro de discusión basado en palabras clave). Baidu Global Business Unit (GBU) es responsable de Productos y servicios internacionales de Baidu para mercados fuera de China. La cartera de productos de Baidu GBU incluye las aplicaciones de teclado Simeji y Facemoji Keyboard, la plataforma de recomendación de contenido popIn, la red de realidad aumentada OmniAR, el proyector inteligente japonés popIn Aladdin y la plataforma publicitaria MediaGo, que se centra en los anunciantes chinos que buscan llegar a usuarios extranjeros. En 2017, Baidu GBU se asoció con Snap Inc. para actuar como revendedor de anuncios oficial de la compañía para Snapchat en la Gran China, Corea del Sur, Japón y Singapur. La asociación se amplió en 2019. En 2018, Baidu vendió la parte "Global DU business" de su negocio en el extranjero, que desarrolló una serie de aplicaciones de utilidad que incluyen ES File Explorer, DU Caller, Mobojoy, Photo Wonder y DU Recorder, etc. La empresa ahora opera independientemente de Baidu bajo el nombre DO Global. Baidu tiene el segundo motor de búsqueda más grande del mundo y tiene una participación de mercado del 76,05% en el mercado de motores de búsqueda de China. En diciembre de 2007, Baidu se convirtió en la primera empresa china incluida en el índice NASDAQ-100. En mayo de 2018, la capitalización de mercado de Baidu aumentó a 99 mil millones de dólares. En octubre de 2018, Baidu se convirtió en la primera empresa china en unirse al consorcio de ética informática Partnership on AI, con sede en Estados Unidos.

Sitio web: baidu.com

