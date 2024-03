ArtsAI’s AI Personalization is the assembly of messages (CTV, video, audio, display, native, and text) to best match with the person receiving the message. ArtsAI’s automatic audience clustering and cohort analysis learns the right message to deliver to each person’s profile. ArtsAI’s technology can optimize from hundreds, or even thousands of message combinations in milliseconds.

Categorías :

Sitio web: artsai.com

Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado, respaldado ni de ninguna manera oficialmente conectado a ArtsAI. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.