AnkiWeb es un complemento gratuito de la versión para computadora de Anki. AnkiWeb puede usarse para revisar en línea cuando no tiene acceso a la computadora de su hogar y puede usarse para mantener sus tarjetas sincronizadas en varias máquinas. AnkiWeb está diseñado para usarse junto con la versión para computadora de Anki. Si bien es posible crear tarjetas básicas de solo texto y revisarlas usando solo AnkiWeb, descargar mazos compartidos, aprovechar las funciones multimedia, etc., también necesitarás usar la versión gratuita para computadora. Si no ha usado Anki antes, comience con la versión para computadora.

Sitio web: ankiweb.net

