AMC es el hogar de algunos de los programas de televisión más populares y aclamados. Inicie sesión con su proveedor de TV y manténgase actualizado con los últimos episodios completos y videos extras de su serie original de AMC favorita. Utilice su iPhone o iPad para Airplay o transmita directamente a su televisor. La programación original de AMC incluye The Walking Dead, la serie de mayor audiencia en la historia del cable, Fear the Walking Dead, Preacher, Better Call Saul, Dietland, Humans, Into the Badlands, McMafia, The Terror y muchas más. Los proveedores de cable incluyen AT&T U-Verse, COX, DIRECTV, DISH, Optimum, Xfinity y Verizon FiOS, entre muchos otros. Los suscriptores de AMC Premiere pueden disfrutar de las temporadas actuales de los programas de AMC: sin publicidad, bajo demanda y disponibles en la aplicación al mismo tiempo que están disponibles las transmisiones televisivas en vivo. Los suscriptores de AMC Premiere también obtienen acceso anticipado o acceso a la temporada completa a programas seleccionados antes de su emisión, además de contenido especial como episodios extendidos exclusivos, escenas adicionales, adelantos, películas sin cortes y más. Los episodios completos de la temporada también están disponibles para descargar y verlos sin conexión en su iPhone o iPad para los suscriptores de AMC Premiere.

